Salute: a Potenza screening gratuito "con tutto il cuore"

(ANSA) - POTENZA, 02 APR - Un protocollo d'intesa tra Caritas diocesana di Potenza-Muro Lucano-Marsico nuovo, Azienda ospedaliera "San Carlo" del capoluogo lucano e diversi Lions club della provincia, per una serie di attività che, con cadenza bimestrale, porteranno la medicina sul territorio. Oggi a Potenza saranno 77 gli adulti e nove i bambini che si sottoporranno allo screening gratuito per prevenire le malattie cardiovascolari: è questo il fine dell'iniziativa "Con tutto il mio cuore", inaugurata oggi, a Potenza, nella "Casa di Leo" della Caritas nel rione di Bucaletto.

Un'iniziativa per "fare concretamente prevenzione delle malattie cardiovascolari", hanno spiegato gli organizzatori nel corso di un incontro con i giornalisti al quale hanno partecipato l'assessore alla sanità della Regione Basilicata, Francesco Fanelli, il direttore dell'Azienda ospedaliera "San Carlo" di Potenza, Giuseppe Spera, Marina Buoncristiano della Caritas, alcuni componenti dei Lions club del capoluogo e i medici dell'ospedale di Potenza che svolgeranno le visite.

