Coldiretti Basilicata a Bardi: "Dare immediate risposte"

(ANSA) - POTENZA, 24 MAR - "Esortiamo la presa in carico tempestiva e formale, da parte della Giunta regionale, delle priorità segnalate dalla Coldiretti, al fine di dare immediate risposte all'agricoltura lucana in questo grave periodo di crisi". E' questo - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa - l'invito rivolto dalla Coldiretti Basilicata, in una lettera inviata al governatore lucano, Vito Bardi, e all'assessore regionale all'Agricoltura, Vincenzo Baldassarre, "a mantenere fede agli impegni assunti a margine dell'imponente manifestazione organizzata lunedì scorso a Potenza". (ANSA).