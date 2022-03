Incendio vicino a linea Fs, rallenta circolazione dei treni

(ANSA) - MARATEA, 21 MAR - A causa di un incendio che ha interessato un'area occupata tempo fa da un'azienda florovivaistica, a Maratea (Potenza), la circolazione dei treni sulla linea Battipaglia-Paola è stata interrotta oggi per circa due ore.

Dopo i primi interventi dei Vigili del fuoco e dei tecnici di Rfi, la circolazione è ripresa. L'intervento dei tecnici è tuttora in corso "per ripristinare la piena funzionalità della linea".

Riferendosi all'incendio nell'ex azienda, Pietro Simonetti, componente del Tavolo anticaporalato del Ministero del Lavoro, ha sottolineato che "il sito è diventato una gigantesca discarica" e ha richiamato l'attenzione sulla vicenda della magistratura e delle autorità erariali. "Fortemente indignato" si è detto anche il Consorzio turistico di Maratea. (ANSA).