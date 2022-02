Arpab: Bardi ha sospeso il direttore generale Tisci

(ANSA) - POTENZA, 05 FEB - E' stato sospeso dalle sue funzioni Antonio Tisci, direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata, ieri denunciato dai Carabinieri del Nas perché trovato in ufficio nonostante fosse positivo al covid. La decisione è stata presa dal Presidente della Regione, Vito Bardi, al termine della riunione della Commissione di disciplina. A Tisci "sono state contestate le gravi e e reiterate violazioni di cui" Bardi "è venuto a conoscenza nella giornata di ieri".

Nel comunicato diffuso dall'ufficio stampa della Giunta regionale è inoltre specificato che "la dirigenza dell'Arpab è assunta dall'attuale Direttore tecnico scientifico facente funzioni, Achille Palma, come previsto dalle legge regionale 1/2020" e che "entro 15 giorni da oggi, Tisci potrà presentare - come previsto dalla normativa - le sue eventuali controdeduzioni". (ANSA).