Aggredisce l'ex in una stazione di servizio, arrestato

(ANSA) - POTENZA, 05 FEB - Con l'accusa di atti persecutori ai danni dell'ex convivente, a Senise (Potenza), i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 58 anni, di Chiaromonte (Potenza). Dopo una segnalazione al 112, i militari dell'Arma sono intervenuti in una stazione di servizio sulla strada statale 653 "Sinnica" dove l'uomo stava aggredendo la ex.

La donna, di 35 anni, che ha riportato "lesioni, giudicate guaribili in pochi giorni", è stata curata all'ospedale di Lagonegro (Potenza). (ANSA).