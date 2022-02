Imprese: nuove competenze con il progetto "IncHUBatori"

(ANSA) - POTENZA, 04 FEB - Un contributo metodologico per consentire alle imprese lucane di acquisire nuove competenze nei processi digitalizzazione, internazionalizzazione e trasferimento tecnologico, per superare la fase condizionata dalla pandemia e riprendere un percorso di sviluppo: è questo l'obiettivo del progetto "IncHUBatori" che è stato promosso dalla Regione Basilicata e che è stato attuato dalla società in house della Regione, Sviluppo Basilicata, con il supporto scientifico dell'UniBas e l'accompagnamento dalla Fondazione Giacomo Brodolini.

Il progetto, che è stato presentato stamani a Potenza - hanno spiegato gli organizzatori - "è un percorso di accelerazione per le imprese lucane al fine di capitalizzare le esperienze realizzate fino a questo momento in Basilicata nell'ambito degli incubatori, raccogliere e valorizzare le specificità e i fabbisogni delle imprese lucane attraverso una nuova formula più dinamica e creativa".

All'incontro con i giornalisti hanno partecipato l'amministratore unico di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale, il direttore generale del dipartimento alle attività produttive, Canio Sabia, il pro-rettore dell'Unibas, Michele Greco, e, in rappresentante Fondazione Brodolini, Raffaele Paciello.

IncHUBatori sarà dedicato a trenta imprese del territorio che saranno selezionate tra quelle che, a partire dalle 13 di oggi, presenteranno le domande di adesione sul sito di Sviluppo Basilicata, e che verranno suddivise in gruppi specifici di lavoro. Le stesse, poi, avvieranno una sperimentazione mirata nei tre ambiti progettuali che sono stati descritti. (ANSA).