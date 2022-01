Coldiretti: pacchi 'made in Italy' per le famiglie bisognose

(ANSA) - POTENZA, 27 GEN - "I migliori prodotti del Made in Italy a chilometro zero per tutti quei cittadini che stanno vivendo un momento difficile a causa della crisi economica in atto in tutto il Paese: con questo spirito Coldiretti e Campagna Amica hanno avviato anche in questo inizio d'anno, come anche nel 2020 e 2021, la distribuzione di pacchi regalo contenenti quanto di meglio gli agricoltori di Coldiretti e Campagna Amica ogni giorno producono".

In un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della Coldiretti lucana, è specificato che "per la provincia di Potenza i pacchi sono stati donati alla Caritas, all'associazione 'Io Potentino' ed al Cestrim, nel corso di una iniziativa organizzata presso il mercato di Campagna Amica di Potenza in piazza della Costituzione Italiana".

"Continua, con la collaborazione di Donne Impresa, Giovani Impresa e Campagna Amica - ha sottolineato il direttore provinciale di Potenza della Coldiretti, Franco Carbone - la distribuzione dei pacchi della solidarietà per sostenere le persone in difficoltà in questa perdurante crisi pandemica nei pacchi della solidarietà sono contenuti prodotti agroalimentari 100% Made in Italy: dalla pasta ai legumi, dalla passata di pomodoro al prosciutto crudo, dalla farina al Grana Padano e al Parmigiano Reggiano, dal provolone al latte, dall'olio extravergine di oliva alla mortadella, dalla carne in scatola ai biscotti per bambini e agli omogeneizzati". (ANSA).