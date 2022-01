Calcio: nuovo cambio a Potenza; via Trocini, torna Arleo

(ANSA) - POTENZA, 24 GEN - Secondo cambio stagionale sulla panchina del Potenza, ultimo in classifica nel girone C della serie C. Dopo la sconfitta per 3-1, ieri, a Viterbo, in casa del Monterosi, la società rossoblù ha esonerato Bruno Trocini, affidando la panchina al responsabile del settore giovanile, Pasquale Arleo.

Trocini era arrivato a Potenza lo scorso 21 ottobre, prendendo il posto di Fabio Gallo. Arleo, potentino, ha guidato in diverse occasioni la squadra della sua città, conquistando nella stagione 2006-2007 la promozione dalla vecchia serie C2 alla C1. Il nuovo tecnico sarà coadiuvato da Giacomo Ferrari (allenatore in seconda), Giuseppe Catalano (allenatore dei portieri) e Massimiliano Botto (preparatore atletico). (ANSA).