A Matera la 'Cava del Sole - David Sassoli'

(ANSA) - MATERA, 21 GEN - La Giunta comunale di Matera ha deliberato l'intitolazione a David Sassoli della Cava del Sole, dove nel dicembre 2019 l'ex presidente del Parlamento europeo - morto lo scorso 11 gennaio - chiuse l'anno della Città dei Sassi da Capitale europea della Cultura.

"Matera, la Capitale europea della Cultura - ha evidenziato il sindaco, Domenico Bennardi (M5S) - intende così mantenere vivo il suo ricordo. Per sempre. Come per sempre deve rimanere il riconoscimento europeo che la città ha ricevuto". (ANSA).