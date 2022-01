Si finge idraulico e ruba denaro a due anziani, arrestato

(ANSA) - POTENZA, 15 GEN - Ha finto di essere un idraulico e così è riuscito a entrare nella casa di una coppia di anziani, ultranovantenni, nel centro storico di Melfi (Potenza): approfittando di un loro momento di distrazione, ha rubato una "consistente somma di denaro", ma un giovane di 21 anni, con precedenti penali, è stato poi rintracciato e arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri.

Il denaro è stato restituito agli anziani che hanno "sentitamente ringraziato - è scritto in una nota diffuso dal Comando provinciale di Potenza dell'Arma - i militari". Il giovane è accusato di furto aggravato in abitazione. (ANSA).