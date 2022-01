Armi: ha in casa un fucile con le canne mozzate, arrestato

(ANSA) - POTENZA, 06 GEN - Un uomo di 31 anni, con precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia, a Potenza, dopo la scoperta nella sua abitazione di un fucile calibro 12 con le canne mozzate e il numero di matricola cancellato. L'uomo è stato controllato dagli agenti della squadra mobile dopo essere stato notato in compagnia di alcuni pregiudicati: nel bagagliaio della sua auto sono state trovate quattro cartucce calibro 12 (una a pallettoni). La perquisizione in casa, in contrada Bucaletto, ha portato alla scoperta del fucile, di altre otto cartucce, di una scacciacani-lanciarazzi calibro 22, priva del tappo rosso imposto dalla legge, e di un bilancino di precisione. (ANSA).