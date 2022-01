Green pass: dal 6 dicembre, 21 mila controlli nel Potentino

(ANSA) - POTENZA, 05 GEN - In provincia di Potenza, dal 6 dicembre scorso a ieri, sono state controllate 21.746 persone munite di green pass, 72 delle quali sono state sanzionate; i controlli hanno riguardato anche 4.644 attività o esercizi commerciali, con 49 sanzioni erogate ai proprietari. Una sola persona è stata denunciata: sono i dati diffusi stamani dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha presieduto la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

La riunione è stata convocata per fare il punto sulla situazione e sull'andamento dell'emergenza epidemiologica e sul monitoraggio delle misure di controllo, in relazione al recente rafforzamento delle misure disposto dal Governo.

"Oggi - ha detto Campanaro - portiamo sul tavolo l'esame delle disposizioni che sappiamo entreranno in vigore dal 10 gennaio prossimo, cioè l'estensione ad una serie di ulteriori servizi del green pass rafforzato".

Al comitato, hanno partecipato anche il sindaco di Potenza, Mario Guarente, il presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, i vertici provinciali delle Forze di Polizia, e il direttore sanitario dell'Asp di Basilicata, Luigi D'Angola.

"Questo - ha aggiunto il prefetto - comporta in buona sostanza l'esigenza di rivalutare anche il piano dei controlli con le forze di Polizia, quindi ci muoveremo in questa direzione tenendo conto che partiamo da un'ottima base di lavoro, ovvero dalla valutazione del numero dei controlli finora messi in campo dal sei di dicembre scorso, data - ha concluso Campanaro - di entrata in vigore delle prime disposizioni in materia di Green pass rafforzato". (ANSA).