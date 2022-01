Covid: Basilicata, ordinanza per riaprire scuole il 10

(ANSA) - POTENZA, 05 GEN - In Basilicata "è pronta un'ordinanza regionale per differire la riapertura delle scuole al 10 gennaio, ma la sua emanazione è subordinata all'approvazione del decreto legge del Governo, prevista in serata": lo ha reso noto la giunta regionale lucana.

La Regione ha messo a disposizione dei Comuni anche il materiale necessario per una "campagna di screening nelle scuole". L'esecuzione dei tamponi "sarà a carico dei comuni stessi". (ANSA).