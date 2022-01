Stellantis: Fim, a Melfi il crollo produttivo più pesante

(ANSA) - POTENZA, 04 GEN - Nello stabilimento di Melfi (Potenza) di Stellantis si è registrato "il crollo più pesante in termini di volumi produttivi, con -28,8% rispetto al 2020 (-66.202 unità) e una caduta maggiore se rapportata al periodo pre-covid 2019 con una perdita di oltre 1/3 delle produzioni": lo dice il report della Fim-Cisl sugli stabilimenti del gruppo Stellantis, presentato oggi a Torino.

Nel rilevare che "il blocco causato dai semiconduttori crea un tonfo maggiore negli stabilimenti più produttivi", e che quello di Melfi "ha rappresentato per molti anni lo stabilimento che da solo produceva la metà delle autovetture di Fca", la Fim ha sottolineato che "oggi lo stabilimento lucano continua comunque a rappresentare un significativo 40% del totale delle autovetture prodotte da Stellantis in Italia, ma le perdite si fanno sentire con un forte incremento nell'uso degli ammortizzatori sociali" (nella fabbrica lavorano 6.800 persone)". (ANSA).