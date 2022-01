Auto: Stellantis, +2,6% immatricolazioni nel 2021

(ANSA) - TORINO, 03 GEN - Nel 2021 il gruppo Stellantis ha immatricolato in Italia 549.775 auto, il 2,6% in più del 2020.

La quota è par al 37,7% rispetto al 38,8% dell'anno precedente.

A dicembre il gruppo ha venduto 31.687 auto, in calo del 34,8%, con la quota che scende al 36,6% dal 40,6%. (ANSA).