Pnrr: ex zuccherificio Policoro, primo ok progetti recupero

(ANSA) - POTENZA, 31 DIC - Due progetti riguardanti il recupero dell'ex zuccherificio di Policoro (Matera), "candidati a finanziamento nel Piano Nazionale di Recupero e Resilienza", hanno superato la prima fase di valutazione: lo ha annunciato l'amministrazione comunale, citando il sito dell'Agenzia per la coesione territoriale che ha pubblicato i primi esiti dell'Avviso Pubblico finalizzato al "'Finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno', da cui emerge che degli otto progetti lucani che hanno superato la prima fase, ben due sono quelli che si intendono realizzare nell'area dell'ex Zuccherificio di Policoro. Il primo, di 47 mln di euro circa, si chiama 'Società & energia: il Futuro della Basilicata - Si Fa. Riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex zuccherificio Eridania di Policoro", ed è presentato dal Consorzio Enea-Train; il secondo, "Demetra Hub", di circa 17 mln di euro, è stato candidato dalla Fondazione Poiesis".

Il sindaco di Policoro, Enrico Mascia, ha definito i progetti "una sfida entusiasmante, che vede la città proiettata in una dimensione futura che apre ad una molteplicità di opportunità per il territorio metapontino, nonché per l'intera regione.

Diciamo che il primo step, ovvero la valutazione dell'idoneità delle proposte, è stato superato brillantemente. Chi ben comincia è a metà dell'opera! Per questo - ha concluso - restiamo fiduciosi di raggiungere il traguardo finale, ovvero il finanziamento e la realizzazione dei progetti". (ANSA).