Botti: sequestro di 60 chili a Potenza, denunciato un uomo

(ANSA) - POTENZA, 31 DIC - Un uomo di nazionalità cinese è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia, a Potenza, dopo la scoperta nel suo negozio di circa 60 chilogrammi di botti, "senza osservare le cautele previste dalla legge".

I botti, "alcuni dei quali con le confezioni aperte", erano vicini "a sostanze altamente infiammabili (cubetti e liquidi per l'accensione della legna, sacchi contenente carbone, kit accendifuoco e altro)". Secondo la Polizia, rappresentavano "un elevato pericolo" per i clienti del negozio. I botti saranno distrutti dagli artificieri della Polizia. (ANSA).