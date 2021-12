Bardi: "Limitare partecipanti a cene familiari di fine anno"

(ANSA) - POTENZA, 30 DIC - "Chiedo a tutti di limitare al massimo i partecipanti alle cene familiari di fine anno, restringendo le riunioni di famiglia ai congiunti più stretti": lo ha scritto, in una nota, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. "I dati Gimbe di oggi - ha aggiunto il governatore - ci mostrano una situazione preoccupante anche in Basilicata. Abbiamo un numero molto alto di positivi, per quanto sotto la media nazionale, siamo ormai oltre il limite del 15% per quanto riguarda i ricoveri, ma abbiamo la percentuale di terapie intensive più bassa d'Italia, unico dato confortante, spiegabile con la massiccia adesione dei lucani alla campagna vaccinale, che al momento ci tiene lontani dalla zona gialla".

(ANSA).