Covid: nuovo record casi in Basilicata, 484 su 2.330 tamponi

(ANSA) - POTENZA, 29 DIC - Per il secondo giorno consecutivo, in Basilicata è stato registrato un nuovo record di positivi al covid-19: 484 su 2.330 tamponi molecolari esaminati. Ieri erano stati 464 su 2.494. Lo ha reso noto la task force lucana, segnalando anche 41 guarigioni di persone residenti in regione.

Dei 484 positivi, 440 sono residenti in Basilicata e in particolare la situazione più preoccupante riguarda ancora una volta Matera con 67 casi (ieri ne erano stati registrati 103).

