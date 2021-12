Covid: in Basilicata record di positivi, 464 su 2.494 test

(ANSA) - POTENZA, 28 DIC - In Basilicata è stato registrato il record di positivi al covid-19: 464 dei 2.494 tamponi molecolari esaminati ieri in Basilicata. Lo ha reso noto la task force lucana, segnalando anche due decessi e 29 guarigioni di persone residenti in regione. Dei 464 positivi, 429 sono residenti in Basilicata e in particolare la situazione più preoccupante è a Matera con 103 casi. Sono 49, invece, quelli di Potenza, 43 a Lavello (Potenza) e 32 a Melfi (Potenza).

Le persone ricoverate con il covid-19 negli ospedali lucani sono 51, delle quali solo una in terapia intensiva.

I lucani attualmente positivi sono 3.248, dei quali 2.197 in isolamento domiciliare. In totale le vittime lucane della pandemia sono 609, i guariti 29.931. (ANSA).