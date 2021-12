Ambiente: all'Arpab inaugurato un centro di monitoraggio

(ANSA) - POTENZA, 23 DIC - L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di Basificata (Arpab) si è dotata da oggi, di un Centro di monitoraggio ambientale che, attraverso i dati registrati da 52 centraline dislocate sul territorio regionale, fornirà la possibilità a qualsiasi cittadino di conoscere in tempo reale la situazione ambientale delle matrici di aria, terra, acqua rumore e radioattività: lo ha annunciato, in un incontro con i giornalisti che si è svolto stamani presso la sede dell'Agenzia, a Potenza, il direttore genarle dell'ente, Antonio Tisci.

Con l'installazione del centro di monitoraggio, "ritorniamo alla normalità", ha commentato l'assessore reginale all'ambiente, Gianni Rosa che, con Tisci ha partecipato all'incontro.

"Con il centro di monitoraggio ambientale - ha aggiunto Rosa - si riprende un percorso che si era interrotto anni fa. Oltre all'adeguamento tecnologico, riprendiamo ad avere dati in tempo reale: questo è un percorso che abbiamo avviato con la legge di riforma dell'Arpab numero e continuato con la nomina della nuova governance. Tutto ciò per avere un'Agenzia credibile sul territorio e che - ha concluso Rosa - rispetto al passato, non possa più essere smentita".

"Al mio arrivo all'Arpab - ha spiegato Tisci - il centro di monitoraggio era una cartina ferma, senza nessun dato acquisito.

Noi oggi consentiamo ai cittadini di conoscere in tempo reale i dati con un sensibilissimo ritardo rispetto all'acquisizione dell'informazione".

"Ad ottobre del 2020 eravamo i più arretrati tra le Arpa di Italia, mentre ad oggi - ha concluso Tisci - nessuna tra le Agenzia nazionali fornisce un dato in tempo reale come accade in Basilicata". (ANSA).