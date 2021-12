Green pass: dal 6 dicembre aumento controlli nel Potentino

(ANSA) - POTENZA, 01 DIC - Dal prossimo 6 dicembre i controlli in provincia di Potenza sul Green pass e sul rispetto delle altre norme per contenere la pandemia saranno intensificati, anche con l'aiuto dei commercianti: è l'orientamento alla base dei lavori del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, anticipato ai giornalisti dal prefetto del capoluogo, Michele Campanaro.

La riunione del Comitato è cominciata a Potenza dopo che il prefetto aveva spiegato ai cronisti i contenuti della riunione svoltasi lunedì scorso fra i prefetti e il Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese: "L'attenzione - ha detto il prefetto - sarà concentrata soprattutto su trasporti locali, ristorazione, spettacoli ed eventi sportivi, ai quali si potrà accedere solo se si è in possesso del super green pass, riservato a guariti dal covid e vaccinati".

Alla riunione erano presenti anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti e delle società di trasporto locale, ai quali Campanaro ha chiesto collaborazione per sensibilizzare i cittadini sull'uso del super green pass.

