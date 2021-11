Tv: su Trm la domenica "Fate quello che Egli vi dirà"

(ANSA) - POTENZA, 27 NOV - "Fate quello che Egli vi dirà": il titolo di una nuova trasmissione di Trm Network, accolta e promossa dalla Ceb (Conferenza episcopale di Basilicata), che "accompagnerà, sin dall'inizio del periodo di Avvento", domenica 28 novembre, "il palinsesto della domenica e di tutte le solennità religiose fino all'Epifania".

In un comunicato diffuso dalla Ceb è specificato che si tratta di "un vero e proprio viaggio per sottolineare il senso del Natale raccontando l'impegno a favore degli ultimi, l'attenzione verso i giovani, la valorizzazione del territorio e dei luoghi della fede, il desiderio di costruire un domani migliore che anima le comunità parrocchiali e le associazioni impegnate concretamente sui territori. Un cammino che si propone di essere al fianco delle diocesi di Puglia e Basilicata per raccontare dunque gesti semplici e concreti di ogni giorno, valorizzando il ruolo sociale della Chiesa, consolidando le relazioni con il territorio, ed allargando - anche attraverso la televisione e i social - la dimensione dell'incontro con l'altro, quanto mai importante in questo periodo".

Trm Network "proporrà ogni domenica e nei giorni festivi, alle ore 11 in diretta la Santa Messa toccando diversi comuni e realtà delle due regioni, raccontando di volta in volta le peculiarità delle diverse realtà territoriali incontrate. In ogni puntata prima della celebrazione in diretta verrà proposto un reportage con numerose interviste e testimonianze. Prima puntata in coincidenza con la prima domenica di Avvento, il 28 novembre, dalla città di Potenza in diretta dalla Cattedrale di San Gerardo. Appuntamento di anticipazione dell'intero cammino proposto editorialmente con 'Fate quello che Egli vi dirà', domenica alle ore 10.45 su TRM H24 canale 16 del digitale terrestre di Puglia e Basilicata, 519 di SKY e tivusat, app trmtv e streaming web". (ANSA).