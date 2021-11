A Potenza consegnate 17 Stelle al merito del lavoro

(ANSA) - POTENZA, 27 NOV - "E' necessario proseguire la battaglia dei vaccini, sensibilizzare gli indecisi e fare la dose di richiamo. Non ci possiamo permettere ulteriori chiusure e conseguenti perdite di posti di lavoro, soprattutto qui al Sud e in questa regione". Lo ha detto a Potenza il Sottosegretario all'Editoria, Giuseppe Moles, partecipando alla cerimonia di consegna di 17 "Stelle al merito del lavoro" che si è svolta stamani nel teatro Stabile del capoluogo lucano.

Alla cerimonia ha partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione, Vito Bardi, secondo il quale "la Basilicata ha un futuro se le persone si rimboccano le maniche - per usare un'espressione di Papa Francesco - e creano ricchezza per sé stessi e per il territorio in cui vivono. Questa - ha aggiunto - è la dimensione sociale non solo di chi crea lavoro, ma anche di chi lavora, tutti uniti in una missione sociale che segnerà il futuro della nostra terra: salvare la nostra amata Basilicata dallo spopolamento". (ANSA).