Aliano 2024: il 29 novembre la presentazione del dossier

(ANSA) - MATERA, 26 NOV - "Un momento per condividere con i sindaci dei Comuni e tutta la comunità istituzionale lucana una candidatura che vuole rappresentare, dopo l'esperienza di Matera" Capitale europea della Cultura 2019, "un'occasione ulteriore per ricucire, a partire dalla cultura, le maglie territoriali della nostra regione, in un grande progetto di coesione sociale e territoriale". Così il sindaco, Luigi De Lorenzo, riferendosi alla presentazione del dossier di candidatura a Capitale italiana della Cultura 2024 "Aliano.

Sguardi oltre confine", in programma il 29 novembre, alle ore 15.30, all'Auditorium dei Calanchi.

Secondo il primo cittadino, "se ancora tanto c'è da percorrere in termini di sviluppo, è proprio in quanto realtà al margine, per dimensione e posizione geografica, che Aliano è pronta a cogliere le sfide del presente per rafforzare il suo ruolo nella dimensione regionale e nazionale".

(ANSA).