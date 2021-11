Covid: in Basilicata 47 positivi su 926 tamponi molecolari

(ANSA) - POTENZA, 24 NOV - Quarantasette dei 926 tamponi molecolari esaminati ieri in Basilicata sono risultati positivi al covid-19: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che si sono registrate altre undici guarigioni di persone residenti in regione.

Sempre ieri sono state effettuate 3.273 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 436.231 (78,8 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 401.992 (72,7 per cento). Hanno ricevuto la terza dose 32.530 persone (5,9 per cento). (ANSA).