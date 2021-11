Comune di Potenza-Unibas: firmato un accordo quadro

(ANSA) - POTENZA, 19 NOV - A quasi 40 anni dall'istituzione dell'Ateneo lucano, adesso Potenza punta a diventare "realmente" una città universitaria: è questo uno degli obiettivi alla base dell'accordo quadro "Unitown" presentato stamani, in una conferenza stampa, e firmato dal sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente, e dal rettore dell'Università degli Studi della Basilicata, Ignazio Marcello Mancini.

Comune di Potenza e Unibas hanno quindi rinnovato per quattro anni l'accordo - che era scaduto - inserito dal 2015 in una rete nazionale. Durante l'incontro con i giornalisti - a cui hanno partecipato anche l'assessore comunale alla Pubblica Istruzione e ai Rapporti con l'Università, Alessandra Sagarese, la dirigente comunale Anna Rossi e il professor Francesco Scorza - è stato sottolineato che la novità più importante riguarda l'allargamento del Comitato - previsto dall'accordo - alla componente studentesca. In particolare sui 12 componenti quattro saranno scelti dal Comune, quattro quelli in rappresentanza dell'Università e altri quattro per il Consiglio studentesco.

