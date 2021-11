Viabilità: Merra, risorse per area del Vulture-Alto Bradano

(ANSA) - POTENZA, 16 NOV - "Riprogrammando risorse ferme per le infrastrutture, abbiamo già destinato fondi pari a dieci milioni di euro, una parte dei quali a beneficio del Vulture, un'area che nella complessiva redistribuzione delle risorse è stata da tempo trascurata": lo ha detto l'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Donatella Merra, a margine di un incontro oggi, a Melfi (Potenza), con i 14 sindaci dell'area del Vulture-Alto Bradano.

"Ho convocato un incontro - ha spiegato l'assessore - per discutere di strade provinciali e di investimenti, ma soprattutto per dar vita ad un confronto sinergico sulle attività da mettere in campo".

Al tavolo hanno partecipato i sindaci di Melfi, Atella, Barile, Ginestra, Lavello, Maschito, Montemilone, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele e Venosa (Potenza), oltre al presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, e al consigliere regionale della Lega Massimo Zullino.

"Ritengo sia stato molto importante - ha evidenziato Merra - riunire, per la prima volta, i sindaci del Vulture Melfese, un'area che ha bisogno di una rinnovata attenzione, Ho proposto - ha aggiunto - l'istituzione di un tavolo permanente da convocare periodicamente e con un sistema itinerante". (ANSA).