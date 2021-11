Sulla Potenza-Melfi altri lavori per la sicurezza dei ponti

(ANSA) - POTENZA, 12 NOV - Ai lavori in corso sulla strada statale 658 Potenza-Melfi, si sono aggiunti "negli ultimi giorni, interventi di mirati alla completa sicurezza dei ponti che interessano soprattutto il tratto fra Rionero in Vulture e Melfi (Potenza), per un valore di circa 28 milioni di euro". Lo ha detto l'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Donatella Merra. L'assessore, su sollecitazione dei sindacati, ha spiegato che "i lavori occuperanno uno spazio temporale limitato di circa 30 giorni, così come assicuratoci da Anas".. (ANSA).