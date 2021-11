Turismo: Bardi, siamo moderatamente ottimisti

(ANSA) - POTENZA, 10 NOV - "Se prendiamo a riferimento i valori provvisori del rilevamento statistico riferiti ai soli mesi di luglio e agosto del 2021, possiamo dire che la performance su tutto il territorio regionale è molto vicina a quella del 2019, che come tutti sappiamo è stato l'anno più importante nella storia del turismo lucano", con Matera Capitale europea della Cultura. E' uno dei passaggi fatti in serata, nella Città dei Sassi, dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, durante la presentazione del piano strategico del marketing turistico della Basilicata 2022-2026. "I dati del 2021 - ha aggiunto il governatore lucano - ci fanno essere moderatamente ottimisti, non tanto per il valore assoluto dei numeri, ma per la tenuta del sistema nelle dinamiche turistiche nazionali".

Nel suo intervento, Bardi ha "rimarcato il rinnovato impegno delle istituzioni regionali, nella coscienza di aver operato al meglio delle nostre possibilità riuscendo, da piccoli lucani con i piedi per terra, a guardare più lontano di altre 'grandi' destinazioni regionali. Questo incontro - ha concluso il presidente della Regione Basilicata - significa voler programmare il futuro". (ANSA).