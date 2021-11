Calcio: eletto presidente del Comitato Basilicata della Lnd

(ANSA) - TITO, 01 NOV - Emilio Fittipaldi è il nuovo presidente del Comitato regionale della Basilicata della Lega nazionale dilettanti: è stato eletto in serata nell'assemblea delle società che si è svolta a Tito (Potenza). Fittipaldi resterà in carica fino al 2024.

All'assemblea hanno partecipato 96 delle 101 società avanti diritto (il 95 per cento). Secondo quanto reso noto dal comitato regionale della Lnd, Fittipaldi ha ottenuto 77 voti. Parlando dopo l'esito del voto, Fittipaldi ha voluto dedicare la sua elezione a Piero Rinaldi, suo predecessore nella carica, morto nei mesi scorsi. (ANSA).