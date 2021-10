Mafia: petizione Cgil-Cisl-Uil, sezione Dia in Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 28 OTT - Cgil, Cisl e Uil della Basilicata hanno promosso una petizione popolare indirizzata al Ministro dell'Interno per sollecitare l'istituzione in regione di una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia.

Le tre organizzazioni sindacali, inoltre, hanno lanciato un appello ai parlamentari lucani affinché condividano la petizione e diventino "parte attiva" per la costituzione della Dia in Basilicata.

Nel documento che precede la richiesta al Ministro Luciana Lamorgese, Cgil, Cisl e Uil hanno sottolineato i "forti segnali di assedio da parte della criminalità organizzata". I sindacati hanno anche spiegato i settori maggiormente esposti alle infiltrazioni, fra i quali vi sono gli enti pubblici che operano sul territorio, e il ripetersi di reati che lasciano credere ad un aumento del peso dei clan. (ANSA).