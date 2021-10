Contributi a farmacia che non ne aveva diritto: una denuncia

(ANSA) - MATERA, 27 OTT - Pur non avendo subito "alcun danno economico-finanziario per effetto della pandemia", una farmacia di Matera ha incassato "indebitamente" 25 mila euro stanziati con il Decreto rilancio e garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Il fatto è stato scoperto dalla Guardia di Finanza, che ha denunciato il titolare della farmacia per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e per le false attestazioni fornite a corredo della richiesta. Gli accertamenti delle fiamme gialle, infatti, hanno stabilito che la farmacia "non ha sofferto alcun calo di fatturato rispetto al 2019 né ha avuto crisi di liquidità", che erano i presupposti per ottenere il beneficio. (ANSA).