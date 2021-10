Serie C: Trocini è il nuovo allenatore del Potenza

(ANSA) - POTENZA, 21 OTT - Bruno Trocini è il nuovo allenatore del Potenza (serie C, girone C): prende il posto di Fabio Gallo, esonerato stamani dalla società rossoblù. L'esordio del 47enne tecnico - in passato sulle panchine di Rende e Virtus Francavilla - è previsto per domenica prossima, in casa contro il Latina.

Dopo dieci giornate, con 7 punti, la formazione lucana è al penultimo posto del raggruppamento meridionale, seguita solo dalla Fidelis Andria, a quota 6. (ANSA).