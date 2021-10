Vinitaly: Special edition, 29 cantine lucane e 80 etichette

(ANSA) - POTENZA, 18 OTT - Sono 29 le cantine lucane, per un totale di 80 etichette, presenti allo stand della Basilicata al Vinitaly special edition di Verona, una "partecipazione dal significato simbolico, un segnale di vicinanza ai produttori lucani": lo ha detto l'assessore all'agricoltura della Regione Basilicata, Francesco Fanelli.

Il Vinitaly special edition, che è in corso alla Fiera di Verona fino a domani, è un evento riservato ad aziende e regioni, in attesa della manifestazione aperta al pubblico, Vinitaly, che si svolgerà, sempre a Verona, dal 10 al 13 aprile 2022.

Allo stand della Regione Basilicata, che è stato allestito dal dipartimento politiche agricole e forestali, in collaborazione con l'Enoteca regionale lucana e con il supporto tecnico dell'Associazione italiana sommeliers (Ais), sono presenti i quattro consorzi di tutela vini regionali: l'Aglianico del Vulture Doc con 17 aziende e sette etichette Docg, il Matera Doc con cinque aziende, il Terre dell'Alta Val d'Agri Doc con quattro aziende, il Grottino di Roccanova Doc con due aziende, oltre a prodotti Igt Basilicata.

"Lo stand sta registrando grande interesse da parte degli operatori del settore - ha detto l'assessore - e noi ci auguriamo che questo appuntamento sia un trampolino di lancio per l'edizione aperta al pubblico, dove il grande pubblico tornerà a scoprire, degustare e valutare tutta l'offerta dei nostri pregiati vini lucani", ha concluso Fanelli. (ANSA).