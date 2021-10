Covid: nel fine settimana in Basilicata 16 nuovi positivi

(ANSA) - POTENZA, 18 OTT - Sedici dei 482 tamponi esaminati in Basilicata nel passato fine settimana sono risultati positivi: lo riporta il bollettino della task force regionale in cui è annotata anche un'altra vittima del covid (sono 600 dall'inizio dell'epidemia).

Le persone ricoverate negli ospedali sono 24 ma nessuna di loro è in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 937. Dal punto di vista delle vaccinazioni, in due giorni ne sono state effettuate 2.448: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 429.507 (77,6 per cento), mentre quelli che hanno ricevuto anche la seconda sono 390.160 (70,5 per cento). (ANSA).