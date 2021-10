Comunali: Domenico Albano è il nuovo sindaco di Pisticci

(ANSA) - POTENZA, 18 OTT - Domenico Alessandro Albano è il nuovo sindaco di Pisticci (Matera): alla guida di una coalizione di quattro liste di centrosinistra - compresa quella del Pd - ha ottenuto al ballottaggio il 52,6 per cento dei voti. Albano ha superato Vito Anio Di Trani, che ha ottenuto il 47,3 per cento dei voti. Anche Di Trani guidava quattro liste civiche di centrosinistra.

Parlando con i giornalisti subito dopo l'elezione, Albano ha ricordato che i punti principali del suo programma riguardano il decoro urbano, la pulizia e i servizi per i cittadini. (ANSA).