Trenta anni fa la visita in Basilicata di Giovanni Paolo II

(ANSA) - POTENZA, 16 OTT - "La visita in Basilicata di Papa Giovanni Paolo II, il 27 e 28 aprile del 1991, è sicuramente l'evento religioso più importante accaduto in regione nel secondo millennio": lo ha detto l'arcivescovo metropolita di Potenza, monsignor Salvatore Ligorio, alla conferenza stampa di presentazione del convegno che si svolgerà, lunedì 18 ottobre, a Potenza, in occasione dei 30 anni dalla visita apostolica in Basilicata di Papa Giovanni Paolo II.

Il convegno dal titolo "La memoria di un grande evento: una sfida e un compito - 1991 - 2021", ripercorrerà alcune tappe del "viaggio apostolico del Papa che - ha spiegato Ligorio - si è imposto per la sua carica profetica e per le ragioni di speranza che ha suscitato in tutti i settori della vita ecclesiale e civile del popolo lucano". (ANSA).