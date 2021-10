Sindacati: Uil Basilicata, a Roma le istanze del Sud

(ANSA) - POTENZA, 16 OTT - "Siamo in piazza a Roma in una manifestazione pacifica, per affermare i principi costituzionali della democrazia e della partecipazione non violenta e Insieme portiamo anche le istanze del lavoro e del Sud, perché bisogna utilizzare bene le risorse del Pnrr e costruire un domani diverso specie per le giovani generazioni e i comuni delle aree interne sempre più a rischio spopolamento". Lo ha detto il segretario lucano della Uil, Vincenzo Tortorelli.

Nel comunicato è specificato che "la delegazione della Uil lucana è arrivata a Roma con cinque autobus. In testa uno striscione con una parola d'ordine particolarmente significativa: 'partecipiamo al più grande cambiamento del nostro tempo'. In evidenza sullo striscione il logo 'Zero morti sul lavoro' che caratterizza la campagna della Uil iniziata da mesi ed intensificata nelle ultime settimane a seguito delle nuove 'stragi' sui posti di lavoro". (ANSA).