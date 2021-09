Alimentare: mercato Campagna Amica di Matera si trasferisce

(ANSA) - MATERA, 21 SET - Il mercato di Campagna Amica di Matera della Coldiretti lascerà l'attuale sede centrale di via Pasquale Vena per trasferirsi altrove, entro un mese e mezzo, a causa delle difficoltà create dall'assenza temporanea dei parcheggi che hanno creato un calo di presenze del pubblico e del fatturato. Lo hanno annunciato stamani, in un incontro con i giornalisti, il presidente provinciale di Coldirietti, Gianfranco Romano, e il direttore regionale, Aldo Mattia. che hanno denunciato i limiti delle misure adottate da luglio ad oggi dall'amministrazione comunale.

"Provvedimenti - hanno evidenziato - che hanno finito con il penalizzare l'attività del mercato, i produttori e la clientela, spesso vessata da multe''. Nel prossimo fine settimana Coldiretti, con un volantino, spiegherà alla clientela quanto accaduto e i motivi che la hanno indotta a compiere la scelta di trasferirsi ''a malincuore'' altrove. Il sindaco, Domenico Bennardi, in una dichiarazione, ha annunciato una soluzione di compromesso: ''Campagna Amica - ha detto Bennardi - è una grande opportunità per ricreare socialità con la gastronomia e l'agroalimentare. Ma dobbiamo fare i conti con la mobilità sostenibile . Abbiamo avviato un percorso, fatto delle scelte.

E' ovvio che Campagna Amica va messa nelle condizioni di avvicinare anziani e anche disabili". (ANSA).