Incendi: a Potenza fiamme sul tetto di una scuola elementare

(ANSA) - POTENZA, 17 SET - Un incendio è divampato stamani, a Potenza, sul tetto di uno degli edifici dell'istituto comprensivo "Antonio Busciolano", senza consegbuenze per le persone. non ci sono feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la polizia locale e una autoambulanza del 118, mentre gli alunni, i docenti e il personale scolastico sono stati evacuati precauzionalmente.

Sul tetto del palazzo erano in corso dei lavori e, da una prima ricostruzione, pare che le fiamme siano state provocate da materiale edile che ha preso fuoco.

Il traffico in via Lazio è stato chiuso per permettere ai pompieri di intervenire, con disagi alla circolazione in tutta la zona. (ANSA).