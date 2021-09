Nel Materano cinque patenti ritirate dai Carabinieri

(ANSA) - MATERA, 16 SET - Cinque patenti di guida sono state ritirate dai Carabinieri durante controlli che hanno interessato tutto il territorio provinciale, che hanno portato alla denuncia di cinque persone e alla segnalazione alla prefettura di quattro tossicodipendenti.

Le patenti sono stati ritirate a Matera, Pomarico e a Pisticci, in controlli sulla statale Basentana: i documenti di guida appartenevano a persone trovate alla guida di auto o motocicli in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti o con droga in auto, oppure che hanno rifiutato di sottoporsi alla verifica del tasso alcolemico. Una denuncia è stata decisa a carico di un uomo che era agli arresti domiciliari, a Matera, e che non è stato trovato in casa. (ANSA).