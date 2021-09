Covid: in Basilicata 58 positivi e un decesso

(ANSA) - POTENZA, 14 SET - Cinquantotto dei 995 tamponi molecolari esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al covid-19. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che sono state registrate altre 49 guarigioni di persone residenti in Basilicata. Segnalato, inoltre, un decesso.

Sempre ieri, in Basilicata, sono state effettuate 2.394 vaccinazioni. I lucani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-covid sono 411.433 (74,4 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 346.054 (62,5 per cento).

