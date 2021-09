"Basilicata arrivals'', web-serie in rete dal 20 settembre

(ANSA) - MATERA, 09 SET - La web-serie ''Basilicata arrival-Due turisti dallo spazio'' sarà in rete dal 20 settembre sulle pagine social di ''Basilicata cineturismo experience'', il progetto attivato dal Gal start 2020 per valorizzare il territorio con l'impiego di audiovisivi. Lo si è appreso oggi a Matera nel corso della presentazione dell'iniziativa, realizzata dalla società Rvm Broadcast e finanziata nell'ambito del progetto nell'ambito del progetto di cooperazione "Basilicata Cineturismo Experience +".

La web serie, in 14 puntate, ha come protagonisti gli attori lucani Dino Paradiso e Antonio Paradiso, nel ruolo di due marziani capitati in una terra sconosciuta - la Basilicata - che scoprono visitando paesi, incontrando la gente, degustando prodotti tipici locali e apprezzando curiosità, luoghi comuni "che rendono unica una regione dai tanti paesaggi e in grado di attrarre visitatori anche da altri mondi". (ANSA).