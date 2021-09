Matera-Azerbaijan al lavoro per iniziative di cooperazione

(ANSA) - MATERA, 03 SET - Turismo, cultura, arte e agroalimentare: sono i settori di collaborazione a cui stanno lavorando il Comune di Matera e la Repubblica dell'Azerbaijan, a seguito di un protocollo d'intesa sottoscritto tre la parti nell'aprile scorso nella capitale azera Baku. Lo ha reso noto il presidente del consiglio comunale di Matera, Antonio Materdomini, che, insieme all'assessore alla cultura, Tiziana D'Oppido, ha ricevuto l'ambasciatore azero in Italia, Mammad Ahmadzada, e Riad Gazimov, Chief of Staff at the Administration of the State Reserve "Icherisheher".

L'incontro, che porterà anche alla realizzazione di una mostra fotografica per la promozione di Matera a Baku, si è svolto in occasione di una visita effettuata da delegazioni di Albania, Arabia Saudita, Azerbaijan, Cuba, Croazia, Israele e Libano nell'ambito della Restoration Week 2021, l'evento annuale del Piano per l'Export che promuove il Sistema Italia, del quale il settore restauro è parte integrante. (ANSA).