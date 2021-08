Teatro: a Potenza un festival per ritornare alla normalità

(ANSA) - POTENZA, 31 AGO - Comincia oggi a Potenza la tredicesima edizione del "Città delle 100 scale festival", che vedrà esibirsi nel capoluogo lucano circa 20 compagnie con artisti nazionali ed internazionali per oltre 30 spettacoli tra teatro, danza contemporanea e arti performative.

I curatori del festival, Giuseppe Biscaglia e Francesco Scaringi, in un incontro con i giornalisti, hanno presentato i vari eventi dell'edizione del 2021 dal titolo "Ab/Norme"; un gioco di parole tra i termini norme" e "abnorme" che - hanno spiegato - "interrogano su cosa vuol dire ritorno alla normalità". Tra i nomi in cartellone: Emma Dante, Collettivo Cinetico, Claudio Tolcachir, Deflorian/ Tagliarini, Frosini/Timpano, Lino Musella e per la prima volta al Città delle 100 scale Festival Olivier Dubois. (ANSA).