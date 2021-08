Covid: in Basilicata 85 positivi su 1.494 tamponi esaminati

(ANSA) - POTENZA, 25 AGO - Ottantacinque dei 1.494 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale nel bollettino sull'andamento dell'epidemia, che dà conto anche di 41 persone ricoverate in ospedale (ma nessuna nelle terapie intensive).

Cinquanta persone sono guarite dal covid, mentre sono 1.279 quelle in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore in Basilicata sono state eseguite 3.242 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 392.044 (70,9 per cento) mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 311.189 (56,2 per cento).

Intanto, presidente e assessore alla salute della Regione Basilicata, Vito Bardi e Rocco Leone, hanno sottolineato un dato della Fondazione Gimbe secondo cui "la Basilicata è la terza regione italiana per vaccinazioni nella popolazione fra 12 e 19 anni". (ANSA).