Calcio: il Potenza in campo con 100 Comuni sulle spalle

(ANSA) - POTENZA, 12 AGO - Una maglia bianca con il simbolo della Provincia di Potenza e decorata, nella trama, con il nome di tutti i 100 Comuni che la compongono; sarà così la "maglia dei 100 Comuni", la seconda divisa ufficiale del Potenza Calcio (serie C, girone C) per la stagione 2021/2022. La maglia è stata presentata nel pomeriggio dal presidente della società, Salvatore Caiata, in una conferenza stampa che si è tenuta sulle tribune dello stadio "Alfredo Viviani". La divisa verrà donata a tutti i sindaci della provincia potentina, "un modo - ha spiegato il presidente rossoblù - per sottolineare l'appartenenza al territorio". (ANSA).