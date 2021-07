Tenta di cambiare soldi falsi, arrestato dai Carabinieri

(ANSA) - VENOSA, 24 LUG - Un uomo di 68 anni, residente ad Andria, è stato arrestato dai Carabinieri, a Venosa (Potenza), con le accuse di spendita ed introduzione nello Stato di monete false e falsità materiale.

L'uomo ha invano cercato di ingannare un pensionato, chiedendogli di cambiare alcune banconote false: non riuscendovi per il rifiuto della vittima della truffa, è stato costretto ad allontanarsi a bordo di un'auto. Un familiare del pensionato ha saputo poco dopo quanto era avvenuto e ha avvertito i Carabinieri, che hanno cominciato a cercare il falsario. In poco tempo i militari hanno bloccato l'auto con l'uomo a bordo, sequestrando - al termine di una perquisizione personale e veicolare - 18 banconote di vario taglio, per un totale di quasi 1.100 euro. (ANSA).