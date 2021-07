Incendi: il 21 luglio esercitazione in comune del Potentino

(ANSA) - POTENZA, 19 LUG - E' in programma a Ruoti (Potenza) il prossimo 21 luglio l'esercitazione "Basilisca 2021", durante il quale sarà simulata, per la prima volta in Basilicata, una calamità per verificare l'efficienza delle procedure operative di protezione civile, attivando tutti i sistemi di assistenza alla popolazione.

Il tema è stato esaminato in una riunione, oggi, nella prefettura di Potenza, alla quale hanno partecipato il prefetto, Annunziato Vardè, del comandante delle forze operative sud dell'Esercito, generale di corpo d'armata Giuseppenicola Tota, dei rappresentanti di Esercito e forze dell'ordine, della Protezione civile, e amministratori comunali. L'esercitazione, che rientra in una più ampia serie di progetti relativi eventi calamitosi, rappresenta il risultato del lavoro di cooperazione che si è instaurato tra Esercito ed amministrazioni locali per la gestione dei diversi sistemi di protezione civile. Durante la fase operativa il coordinamento dei soccorsi sarà gestito, in una prima fase dalla sala Operativa unificata permanente regionale e successivamente dal Centro coordinamento soccorsi gestito dalla prefettura di Potenza. E' prevista una evacuazione della popolazione dal cosiddetto "fronte di fuoco" verso il centro polifunzionale di Ruoti, anche allo scopo di informare la popolazione sui "comportamenti virtuosi da tenere in caso di emergenze di protezione civile". (ANSA).